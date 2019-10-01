Россиянин избил 85-летнего пенсионера ради 27 рублей

В Омске ранее судимый местный житель напал на 85-летнего пенсионера и попытался ограбить его. В кармане у потерпевшего было 27 рублей. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По версии следствия, 35-летний местный житель увидел пенсионера в магазине и решил, что у него могут быть деньги. Злоумышленник пошел за пенсионером в сторону его дома, догнал его и ударил сзади по голове. Пенсионер упал на землю лицом вниз, после чего нападавший сел на него сверху и начал избивать. Когда он попытался ограбить пожилого мужчину, на происходящие обратили внимание прохожие, и омич скрылся с места преступления.

Позже стало известно, что в кармане у пенсионера было 27 рублей. В результате 35-летнего мужчину нашли, потерпевший его опознал. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 («Покушение на преступление») и части 2 статьи 161 УК («Грабеж»).

Ранее в Перми кондуктор автобуса избила пенсионерку, забывшую дома пенсионное удостоверение. Она потребовала от пожилой женщины заплатить 20 рублей за билет. Когда автобус затормозил на остановке, кондуктор толкнула пенсионерку и расцарапала ей лицо.

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