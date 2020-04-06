Оказавшиеся в изоляции россияне принялись бить своих пожилых родителей

Режим изоляции, введенный в связи с распространением в России коронавируса, привел к увеличению числа жертв домашнего насилия, в том числе среди пожилых людей. Их стали бить собственные дети, оказавшиеся в изоляции. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Оксана Пушкина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Звонки от жертв каждый день. (...) В основном жертвы — женщины. С карантином увеличились звонки от соседей людей преклонного возраста. Они тоже становятся жертвами семейно-бытового насилия. Над ними издеваются их собственные дети, вымещая свою неудовлетворенность жизнью, отбирая пенсии», — рассказала Пушкина.

По словам депутата, точной статистики по домашнему насилию в России нет, поскольку нет соответствующего закона. Кроме того, она отметила, что в связи с пандемией у полицейских прибавилось работы. «Сейчас полиция занята карантинными мерами и выпиской протоколов», — отметила Пушкина.

В 2019 году был разработан законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Авторы законопроекта, в частности, предлагают ставить на профилактический учет виновных в семейном насилии. Сторонники законопроекта считают, что в действующей редакции есть много недочетов, к примеру, критикуется понятие «содействовать примирению». В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций. Авторы письма считают закон «антисемейным».

Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах. За все время зафиксировано 47 летальных исходов, два пациента скончались за последние сутки; 406 человек выздоровели, из них за последние сутки — 51.

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