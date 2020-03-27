ООН предупредила о росте домашнего насилия из-за коронавируса

Карантинный режим, направленный на борьбу c эпидемией коронавируса, может повысить риск домашнего насилия. Об этом заявила спецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович, передает РИА Новости.

«Весьма вероятно, что широкое распространение домашнего насилия возрастет, как это уже было отмечено в сообщениях полиции и горячих линий. Для большого количества женщин и детей дом может быть местом страха и жестокого обращения. Эта ситуация значительно усугубляется в случае изоляции и полного карантина, введенных во время пандемии COVID-19», — приводит агентство слова Симонович.

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26 марта сообщалось, что ограничительные меры коснулись по меньшей мере трех миллиардов человек Более чем 1,5 миллиарда из них находятся в жестком карантине: так, например, в Италии и некоторых других частях западной Европы выход из дома наказывается штрафом.

Сообщается, что как минимум 35 стран закрыли школы до конца марта. Япония, вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), собирается снять этот запрет в апреле. В большинстве стран приняты определенные меры против массовых мероприятий.

По последним данным американского университета Джона Хопкинса, в 196 странах мира выявлено 549,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились 127,5 тысячи человек, 24,8 тысячи человек скончались.

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