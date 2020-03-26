ВОЗ сочла преждевременным введение карантина в России

Введение жесткого карантина в России для борьбы с коронавирусом было бы преждевременной мерой, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Мелита Вуйнович. Ее слова передает «Интерфакс».

По ее мнению, если россияне будут соблюдать самодисциплину, то пережить пандемию можно будет «без тяжелых карантинов». Вуйнович подчеркнула, что жесткие меры следует вводить, когда это нужно.

Ранее стало известно, что российское государство приостанавливает авиасообщение с другими странами.

По данным на 26 марта, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. Прирост инфицированных оказался максимальным для страны — 183 человека за сутки. Новые случаи коронавируса обнаружены в 18 регионах России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!