Трамп объяснил лидерство США по количеству зараженных коронавирусом

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему страна вышла на первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.

Причиной лидерства Соединенных Штатов по количеству зараженных стало проведение массового тестирования, пояснил Трамп. По его словам, в его стране провели больше тестов, чем в любой другой.

Ранее стало известно, что в США зафиксировано самое большое количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире — более 81 тысячи человек. Страна обогнала по этому показателю Китай и Италию.

До этого количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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