Трамп объяснил лидерство США по количеству зараженных коронавирусом

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему страна вышла на первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Причиной лидерства Соединенных Штатов по количеству зараженных стало проведение массового тестирования, пояснил Трамп. По его словам, в его стране провели больше тестов, чем в любой другой.
Ранее стало известно, что в США зафиксировано самое большое количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире — более 81 тысячи человек. Страна обогнала по этому показателю Китай и Италию.
До этого количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения