Почти половина человечества оказалась изолирована из-за коронавируса

По меньшей мере три миллиарда человек в 41 государстве мира оказались в той или иной степени изоляции, подсчитали в Sky News.
Более чем 1,5 миллиарда из них находятся в жестком карантине: так, например, в Италии и некоторых других частях западной Европы выход из дома наказывается штрафом. В Китае, отмечают авторы, за последнюю неделю ослабли ограничительные меры — вспышка болезни там идет на спад.
Сообщается, что как минимум 35 стран закрыли школы до конца марта. Япония, вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), собирается снять этот запрет в апреле. В большинстве стран приняты определенные меры против массовых мероприятий.
По последним данным американского университета Джона Хопкинса, в 196 странах мира выявлено 480,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились 115,8 тысячи человек, 21,5 тысячи скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения