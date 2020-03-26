Почти половина человечества оказалась изолирована из-за коронавируса

По меньшей мере три миллиарда человек в 41 государстве мира оказались в той или иной степени изоляции, подсчитали в Sky News.

Более чем 1,5 миллиарда из них находятся в жестком карантине: так, например, в Италии и некоторых других частях западной Европы выход из дома наказывается штрафом. В Китае, отмечают авторы, за последнюю неделю ослабли ограничительные меры — вспышка болезни там идет на спад.

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Сообщается, что как минимум 35 стран закрыли школы до конца марта. Япония, вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), собирается снять этот запрет в апреле. В большинстве стран приняты определенные меры против массовых мероприятий.

По последним данным американского университета Джона Хопкинса, в 196 странах мира выявлено 480,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились 115,8 тысячи человек, 21,5 тысячи скончались.

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