Коронавирус сочли угрозой демократии

Пандемия коронавируса представляет собой угрозу не только для населения различных стран, но и для действующих в них демократических институтов. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, органам власти по всему миру приходится изобретать и внедрять новые правила работы и механизмы принятия решений, поскольку они не могут нормально функционировать по старым правилам из-за жестких ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, создавая таким образом угрозу для существования демократии как таковой. Так, работа парламентов в некоторых странах уже застопорилась из-за отсутствия достаточного для кворума числа присутствующих и невозможности быстро утвердить процедуру удаленного голосования. Например, в США как минимум пять сенаторов от Республиканской партии находятся на карантине, в результате чего сенат Конгресса США не может утвердить законопроект о дополнительном стимулировании экономики страны в условиях пандемии. При этом для одобрения законопроекта, позволяющего удаленное голосование, числа присутствующих в зале сенаторов также недостаточно.

Материалы по теме Посткарантинный мир Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?

Кроме того, сочли в Politico, существуют опасения, что ряд авторитарных лидеров могут использовать введение в странах чрезвычайного положения и запретов на массовые собрания, а также общую панику для того, чтобы ослабить демократические институты и сосредоточить власть в своих руках. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает на принятии закона, предоставляющего ему особые полномочия по управления страной на длительный период времени, что уже вызвало критику со стороны правозащитных организаций. По всей видимости, парламент Италии также опасается подобного развития ситуации в своей стране, так как председатель верхней палаты законодательного органа Элизабетта Казеллати уже призвала правительство во главе с премьером Джузеппе Конте вести более активные консультации с парламентом на фоне ограничения свобод граждан.

В то же время ряду стран уже удалось приспособиться к новым условиям. В частности, в Испании члены конгресса во время внеочередной сессии могли голосовать дистанционно по законопроектам, связанным с введением экстренных мер реагирования на пандемию и экономический спад. Ранее право голосовать дистанционно имели только те депутаты, кто предварительно получил на это разрешение, причем предоставлялось оно в исключительных случаях, например, в случае беременности и тяжелого заболевания, которое не допускало личного присутствия. В свою очередь, члены Европейского совета отказались от официальных заседаний на 30 дней, переведя все встречи в формат видеоконференций.

«Невероятные усилия по поддержанию функционирования госорганов являются следствием существования двух одинаково важных жизненных императивов: необходимость действий властей, включая принятие экстренных экономических мер, в ответ на кризис, и острое желание убедить граждан, бизнес и финансовые рынки в том, что власти контролируют ситуацию, даже если они были совершенно не готовы к вспышке коронавируса», — пишет Politico.

При этом, отмечает издание, в некоторых случаях официальные власти понимают, что внедрение новых механизмов и налаживание нормальной работы пройдет не так легко, как им представлялось ранее.

По последним данным, число скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 559, общее число случаев заражения составило 382 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!