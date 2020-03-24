Главный хирург США описал ситуацию с коронавирусом словами «все станет плохо»

Главный хирург США Джером Адамс утверждает, что в ближайшее время страну ждет резкое увеличение числа заразившихся коронавирусом. Об этом он заявил в эфире программы Today телеканала NBC News, передает The Hill.

«Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо», — сказал врач.

По словам Адамса, многие жители США игнорируют рекомендации властей и продолжают выходить на улицы без необходимости. Так, молодые люди выходят на пляжи Калифорнии и выезжают в Национальный Молл (National Mall) в центре Вашингтона, чтобы посмотреть на достопримечательности. Все это может привести к масштабной вспышке заболевания.

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Главный хирург призвал американцев поступать так, будто они уже заражены вирусом. «Тестируйтесь или не тестируйтесь, но нам нужно, чтобы вы понимали, что вы можете распространять его среди других, или вы можете получить его от кого-то еще. Оставайтесь дома», — призвал Адамс.

Ранее 24 марта сообщалось, что представители Демократической партии США в палате представителей Конгресса захотели увеличить выплату американцам из-за коронавируса до 1500 долларов (121 тысяча рублей) на человека. Отмечается, что предложения демократов предусматривают раздачу 1500 долларов каждому американцу вне зависимости от его возраста.

По последним данным, число скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 559, общее число случаев заражения составило 382 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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