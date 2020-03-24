В Конгрессе захотели раздать американцам еще больше денег из-за коронавируса

В палате представителей Конгресса США представители Демократической партии США захотели увеличить выплату американцам из-за коронавируса до 1500 долларов (121 тысяча рублей) на человека. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что предложения демократов предусматривают раздачу 1500 долларов каждому американцу вне зависимости от его возраста. Эта сумма больше, чем предлагала администрация президента Дональда Трампа (по 1000 взрослым и по 500 детям). При этом демократы отмечают, что максимум, который сможет получить одна семья, — 7500 долларов. Издание подчеркивает, что согласованного решения палате в итоге еще не удалось выработать.

Между тем, республиканцы-сенаторы со своей стороны предложили раздавать по 1200 долларов людям вне брака, 2400 долларов — супружеским парам и по 500 долларов на каждого ребенка.

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19 марта сообщалось, что администрация Трампа приняла решение раздать взрослым гражданам по 1000 долларов и по 500 долларов на ребенка из-за коронавируса. Белый дом планирует выделить на выплаты гражданам 500 миллиардов долларов. Это сделано для поддержки экономики США в ситуации пандемии. При этом отмечается, что, если через три недели кризис не пойдет на спад, граждане снова получат такие же выплаты.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в США может составить 20 процентов из-за пандемии коронавируса. Общие последствия для национальной экономики от вируса могут быть хуже, чем после кризиса 2008 года.

По последним данным, количество скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 559, общее число случаев заражения составило 382 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах - старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет - это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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