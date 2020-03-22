В США направят триллионы долларов на поддержку экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса. Об этом сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

По его словам, сейчас федеральные власти проводят консультации с законодателями по поводу пакета мер, призванных простимулировать экономику США. Как указал Мнучин, в случае взаимодействия с Федеральной резервной системой будет возможно направить до четырех триллионов долларов. «Чтобы помочь всем, от малого бизнеса до крупного бизнеса, продержаться от 90 до 120 дней», — отметил он.

По мнению министра, необходимо вложить эти средства в экономику сейчас. «Как мы полагаем, если сделать это, мы сможем ее стабилизировать», — заключил он.

Ранее Мнучин сообщил, что в США решили раздать взрослым гражданам по 1000 долларов (больше 80 тысяч рублей) и по 500 долларов (более 40 тысяч рублей) на ребенка из-за коронавируса в течение трех недель. Соответствующее решение приняла администрация американского президента Дональда Трампа. Белый дом планирует выделить на выплаты гражданам 500 миллиардов долларов.

По информации университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 32 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 400 человек.

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