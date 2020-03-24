Каждый пятый житель Земли оказался на карантине

Почти каждый пятый житель Земли (около 1,7 миллиарда человек) подвергся мерам социальной изоляции. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что все больше людей попадают на карантин для прекращения распространения коронавируса. Журналисты называют начавшуюся неделю критически важной для всего мира.

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Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении всеобщего карантина в стране. Британцам разрешат выходить на улицу только по нескольким поводам. К ним относятся покупка товаров первой необходимости, занятия спортом раз в день, медицинские нужды и поездка на работу. Также в стране вводится запрет на собрания группами более двух человек.

По последним данным, число скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 587, общее число случаев заражения составило 383 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах - старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет - это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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