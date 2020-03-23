Экстремисты захотели заразить полицию и евреев коронавирусом

Экстремисты захотели заразить коронавирусом полицейских и евреев, которые живут на территории США. Об этом сообщает издание The Hill.

«Неонацисты и расисты используют ситуацию с коронавирусом, чтобы распространить свои теории заговора и дезинформацию, а также подстрекать других к насилию», —отметил один из сотрудников органов безопасности.

Отделение Федерального бюро расследований в Нью-Йорке разослало предупреждение местным властям. В нем говорится, что экстремистские группировки пытаются распространить коронавирус среди полиции и евреев.

Ранее американские тюрьмы начали выпускать заключенных, чтобы не допустить вспышки коронавируса. Уточняется, что на свободу отправляются только те заключенные, которые совершили преступления небольшой степени тяжести, а также несовершеннолетние, пожилые и больные.

По последним данным, в США находится более 35,2 тысяч зараженных коронавирусом. 471 человек умер, пока никто не вылечился.

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