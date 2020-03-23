Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону

Правительство Италии обратилось к министру обороны США Марку Эсперу с просьбой оказать военную помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.
В частности, глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини попросил у Эспера медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Также итальянские власти рассчитывают на помощь американских военных медиков, находящихся в Италии.
CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.
Девять военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вылетели в Италию накануне, 22 марта. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Россия также передала Италии средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории. Об этом 21 марта договорились президент России Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.
Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там выявлено более 59 тысяч заразившихся, причем уровень смертности на данный момент — самый высокий (около 10 процентов). Общее число граждан с выявленным коронавирусом в мире составляет 336 тысяч, более 14 тысяч умерли, 98 тысяч — вылечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения