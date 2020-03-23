В Италию прибыл второй российский самолет с вирусологами и оборудованием

Второй военно-транспортный самолет Ил-76 с российскими военными вирусологами и оборудованием прибыл в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Борт приземлился в воскресенье, 22 марта, на авиабазе Военно-воздушных сил Италии «Пратика-ди-Маре» в 30 километрах от Рима.
Ранее сообщалось, что на самолетах Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, которые отправили в Италию, написали «из России с любовью». Фраза переведена на английский и итальянский языки: помимо нее, на наклейке изображены два сердца с российским и итальянским триколором.
21 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Всего Москва отправит девять самолетов, на борту которых находятся около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Россия также передаст Италии средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.
Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там выявлено более 59 тысяч заразившихся, причем уровень смертности на данный момент — самый высокий (около 10 процентов). Общее число граждан с выявленным коронавирусом в мире превысило 329 тысяч, более 14 тысяч умерло, 97 тысяч — вылечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения