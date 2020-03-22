Россия отправила первые самолеты в Италию для борьбы с коронавирусом

Первые два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в Италию для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает «Интерфакс».

Ожидается, что два Ил-76 приземлятся на авиабазе Военно-воздушных силы Италии «Практик де Маре» в 30 километрах от Рима. Всего Москва отправит девять самолетов, на борту которых находятся около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Россия также передаст Италии средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.

21 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там выявлено более 50 тысяч заразившихся, причем уровень смертности на данный момент — самый высокий (около 10 процентов). Общее число граждан с выявленным коронавирусом в мире превысило 311 тысяч, более 13 тысяч умерло, 93 тысячи — вылечились.

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