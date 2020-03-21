Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии. Копия направленного письма имеется в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Как отмечается, письмо поступило лично депутату Московской городской думы и главному редактору радиостанции Роману Бабаяну.

«Сегодня господин Паоло Гримольди, депутат Совета Европы от евроконсервативной партии "Лига Севера" в Ломбардии, обратился к нам в группе WhatsApp с отчаянной мольбой о помощи. По этой причине я обращаюсь к вам с просьбой проверить, может ли российская сторона оказать помощь населению Ломбардии», — говорится в тексте послания.

В частности, Эме указал, что больницы итальянского региона находятся в критическом состоянии и остро нуждаются в дополнительном медперсонале и аппаратах искусственной вентиляции легких.

Ранее в марте хирург из больницы итальянского Бергамо рассказала о критической ситуации в госпиталях из-за коронавируса. По ее словам, у врачей нет инструментов для оказания помощи всем пациентам, есть только средства защиты.

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