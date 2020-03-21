Россия поделилась с 13 странами тест-системами на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Тест-системы, разработанные новосибирским центром«Вектор», отправлены в страны-члены Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), страны-участницы СНГ, а также в Иран, Северную Корею, Монголию. Также ожидается поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу.

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По данным Роспотребнадзора, с помощью российских средств диагностики были выявлены первые случаи заражения коронавирусом в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

Россия планирует продолжать оказывать материально-техническую и методическую помощь иностранным партнерам для предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса в мире.

По последним данным, в России коронавирусом заражены более 250 человек, летальные исходы не фиксировались. Чтобы противостоять распространению инфекции в регионах, страны ввели ограничительные меры. Например, в Москве запретили проведение массовых мероприятий численностью свыше 50 человек, школьников досрочно отправили на каникулы, некоторые работодатели перевели сотрудников на удаленную работу.

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