В Москве откроются девять лабораторий для исследований на коронавирус

В Москве к концу марта откроются девять новых лабораторий для проведения исследований на коронавирус. Об этом сообщается в пятницу, 20 марта, в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Так, 20 марта в тестовом режиме заработают пять ПЦР–лабораторий, 21 марта откроются еще три лаборатории. До конца месяца начнет работу также отдельная лаборатория при медицинском центре в московском поселке Коммунарка. В эти лаборатории будут поступать анализы на коронавирус, взятые в поликлиниках и на дому.

«Надеюсь, что до конца следующей недели новые лаборатории выйдут на объемы около 10 тысяч исследований в день. А затем — в случае необходимости — будут и дальше наращивать объемы тестирования», — заявил мэр.

Кроме того, в ближайшее время к тестированию на коронавирус могут привлечь частные лаборатории. Тест-системы им будут поставлять бесплатно, а выполненную работу планируется оплачивать из бюджета.

По последним данным, общее число зарегистрированных в стране случаев заражения достигло 253. Больше 100 из них зафиксированы в столице. 12 человек выздоровели.

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