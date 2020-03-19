Врач из Италии рассказала о критической ситуации из-за коронавируса

Хирург из больницы итальянского Бергамо рассказала о критической ситуации в госпиталях из-за коронавируса в беседе с изданием Corriere Della Sera.
По ее словам, в больницах не хватает необходимых средств для помощи пациентам. Она рассказала, что у врачей нет инструментов для оказания помощи всем пациентам, есть только средства защиты. «У пациента происходит остановка дыхания, ты делаешь ему массаж сердца — конечно, ведь ты как врач не можешь оставить его умирать, — он смотрит на тебя», — рассказала хирург.
Кроме того, она сообщила о мерах предосторожности, которые ей приходится принимать, чтобы не заразить своего супруга и детей. Перед возвращением домой она предупреждает мужа, чтобы он держал детей подальше. «Надеваю маску, но все равно держусь подальше от детей», — рассказала она.
Женщина также отметила, что была вынуждена отрезать волосы, чтобы максимально снизить вероятность попадания вируса в дом. Она призналась, что врачам приходится общаться с родными умерших пациентов, которые даже не могут с ними проститься.
Помимо этого, она пожаловалась на нехватку мест в госпиталях: некоторых пациентов приходится размещать в ванных комнатах, других осматривают в машинах скорой помощи.
По последним данным, Италия обогнала Китай по числу жертв от коронавируса. Всего в европейской стране погибли 3 405 человек, это превышает число китайских жертв — 3 245. В общей сложности в Италии заразились коронавирусом более 41 тысячи человек, скончались 427.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Общее число погибших из-за коронавируса в мире достигло 9 982, общее число случаев заражения составило более 241 тысячи, из них выздоровели более 86 тысяч человек.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения