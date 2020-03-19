Крематорий в Италии оказался перегружен из-за коронавируса

Военных итальянской армии привлекли к перевозке тел погибших от коронавируса из-за того, что крематорий города Бергамо оказался переполнен. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным местных властей, колонна армейских грузовиков вывезла из Бергамо порядка 60 гробов. По меньшей мере 31 из них отправили в Модену. Использование расположенного там крематория уже согласовали с префектурой и представителями медицинских ведомств.

Ранее 19 марта стало известно, что в Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.

Вся галерея ««Люди просто умирают, и все»» Продолжить Фото: Marzio Toniolo / Reuters 1 /15

Всего в стране погибли 2978 человек. Однако количество выздоровевших также увеличилось на 1084 человека, их общее число достигло 4025. Наибольший прирост случаев COVID-19 зафиксирован в Ломбардии, где скончались 319 человек. Всего в стране зафиксировано 35,7 тысячи случаев заражения.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214,8 тысячи человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,3 тысячи вылечились. Италия занимает второе место после Китая (81 тысяча) по количеству зараженных. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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