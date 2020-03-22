Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию

Воздушно-космические силы (ВКС) России подготовили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 для отправки помощи в Италию. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, самолеты за минувшую ночь были переброшены на подмосковный аэродром Чкаловский из Оренбургской, Ульяновской и Псковской областей. Ожидается, что их задействуют в переброске медицинского оборудования и российских специалистов в Италию.

«К вылету готова группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями, вместе с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий», — уточнили в министерстве.

21 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса. В частности, Москва намерена направить в Италию бригады российских медиков, а также средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.

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