На отправленных в Италию самолетах написали «из России с любовью»

На технике Воздушно-космических сил (ВКС) России, которую отправили в Италию, написали «из России с любовью». Это попало на кадры, которые опубликованы на телеканале «Звезда».

На видео запечатлен самолет Ил-76 с наклейкой на корпусе. Фраза переведена на английский и итальянский языки: помимо нее, там изображены два сердца с российским и итальянским триколором.

Ранее военная авиация России начала отправлять медиков и оборудование в Италию: они должны помочь стране бороться с коронавирусом. Ожидается, что два Ил-76 приземлятся на авиабазе ВВС Италии «Практик де Маре» в 30 километрах от Рима.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там выявлено больше 50 тысяч заразившихся, причем уровень смертности на данный момент — самый высокий (около 10 процентов). Общее число граждан с выявленным коронавирусом в мире превысило 311 тысяч, более 13 тысяч умерло, 93 тысячи — вылечились.

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