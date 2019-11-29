Опубликованный закон о домашнем насилии в России раскритиковали

Сторонники законопроекта о домашнем насилии, который был опубликован Советом Федерации 29 ноября, раскритиковали документ. Активистка Алена Попова и член рабочей группы по разработке документа, юристка Мари Давтян написали об этом в Facebook.

По мнению Поповой, понятие «содействовать примирению», содержащееся в тексте законопроекта, — попытка переложить вину за конфликты на жертв насилия. «Сам факт "содействовать примирению" — это опять сказать жертве: "дура, сама виновата, ты чего это, не хочешь мириться что ли? А дети? А закон?"» — написала она. Попова отметила, что пребывает в ужасе от опубликованного варианта документа.

Давтян заявила, что опубликованная Совфедом редакция законопроекта «не просто урезанная и сокращенная, она еще и во многом юридически безграмотная». По словам юристки, определение семейно-бытового насилия в данной редакции полностью исключает из-под действия закона все виды физического насилия, так как они содержат в себе признаки административного правонарушения или преступления. «То есть этот закон в такой редакции нельзя применить, если вас бьют. Это просто абсурд», — сказала она.

Ранее глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия чревато для России серьезными негативными последствиями. «Когда начнется практическое выполнение этого закона, будут стрелять. Государству это надо?» — заявил священнослужитель. По мнению протоиерея, из-за закона в России массово начнут распадаться браки.

Ранее 29 ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в ближайшее время документ направят в Госдуму. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций. Авторы письма считают закон «антисемейным». Против закона также выступил телеведущий Владимир Соловьев, заявив о его ненужности.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщала об угрозах, которые поступают ей и другим соавторам законопроекта со стороны оппонентов. Также она попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить на экстремизм высказывания активистов движения «Сорок сороков». Последние, в свою очередь, обратились в Следственный комитет, ФСБ, Генпрокуратуру и МВД с требованием возбудить уголовное дело в отношении Пушкиной за клевету и ложный донос.

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