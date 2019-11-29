В РПЦ предрекли стрельбу из-за закона о домашнем насилии

Принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия чревато серьезными негативными последствиями для России, заявил глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов), передает «Интерфакс».

«Когда начнется практическое выполнение этого закона, будут стрелять. Государству это надо?» — заявил священнослужитель.

Он отметил, что настоящая цель законопроекта заключается в том, чтобы облегчить процесс изъятия детей из семей для дальнейшей передачи их «на воспитание гомосексуалистам», как произошло в США после принятия аналогичного закона.

Кроме того, по мнению протоиерея, из-за закона в России массово начнут распадаться браки. «И если мы все вместе, всем народом не поднимемся, то тогда это может пройти, потому что, видать, есть какие-то средства у этих лоббистов», — сказал он.

В заключение священнослужитель отметил, что для борьбы с домашним насилием достаточно будет указания главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа. Как это сделать — протоиерей не уточнил.

Ранее законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, был опубликован на сайте Совета Федерации. Авторы законопроекта предлагают ставить на профилактический учет виновных в семейном насилии, а также задействовать семьи в профилактических программах.

Обсуждение законопроекта сопровождается многочисленными скандалами. В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций. Авторы письма считают закон «антисемейным». Против закона также выступил телеведущий Владимир Соловьев, заявив о его ненужности.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщала об угрозах, которые поступают ей и другим соавторам законопроекта со стороны оппонентов. Также она попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить на экстремизм высказывания активистов движения «Сорок сороков». Последние, в свою очередь, обратились в Следственный комитет, ФСБ, Генпрокуратуру и МВД с требованием возбудить уголовное дело в отношении Пушкиной за клевету и ложный донос.

Вместе с тем Россия остается одной из немногих стран, где нет закона, который систематизировал бы работу в этом направлении. По словам Пушкиной, в России практически нет кризисных центров для пострадавших, где они могли бы получить психологическую помощь и подать заявление в полицию.

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