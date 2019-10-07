Россиянам объяснили необходимость закона о профилактике домашнего насилия

Россия — одна из немногих стран, где нет закона, который систематизировал бы работу органов в направлении профилактики семейно-бытового насилия. Об этом сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина, передает RT.

Пушкина отметила, что в России практически нет кризисных центров для жертв домашнего насилия, где они могли бы получить психологическую помощь и подать заявления. Закон о профилактике семейно-бытового насилия подразумевает целую систему подобных центров, подчеркнула депутат.

Пушкина добавила, что речь идет о законопроекте, направленном не на детей, так как для их защиты есть другие механизмы.

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«Мы сегодня говорим только о жертвах домашнего насилия. И вот здесь у нас полный бардак. Кому-то надо наводить порядок. Кто-то должен взять на себя ответственность», — заявила Пушкина.

10 сентября стало известно, что более 70 правозащитных и благотворительных организаций подписали открытое письмо с требованием принять в России закон о домашнем насилии. В Совете по правам человека предложили дополнить российское законодательство понятием «семейное или бытовое насилие», а также разработать систему охранных ордеров и создать комплексную систему помощи жертвам домашнего насилия — кризисные центры или убежища.

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