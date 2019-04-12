Россию впервые признали виновной в дискриминации пережившей насилие женщины

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин признал, что Россия ответственна за дискриминацию пострадавшей от домашнего насилия жительницы Чечни Шемы Тимаговой, которую российский суд в приговоре ее бывшему мужу назвал спровоцировавшей нападение. Об этом сообщается на сайте «Правовой инициативы», которая представляла интересы истицы.

Согласно решению, российское государство не смогло восстановить права Тимаговой как жертвы домашних побоев. Ей рекомендовано выплатить компенсацию. По данным правозащитников, это первое дело о семейном насилии в России, в котором ООН признала ответственность государства.

Комитет также рекомендовал криминализировать домашнее насилие, ввести охранные ордена, расследовать все обвинения по признаку пола и предоставить жертвам доступ к бесплатной юридической и психологической помощи. Кроме того, комитет советует ратифицировать Конвенцию о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и ознакомить силовиков и сотрудников судов с этим документом.

В 2009 году супруг избил Тимагову лопатой до потери сознания. Его признали виновным по статье 115 УК («Причинение легкого вреда здоровью») и назначили штраф в 15 тысяч рублей. Тимагова подала на развод, общий дом разделили на две половины. Она осталась жить в одной из них, и тогда бывший муж отключил отопление в ее жилье. Женщина обратилась к чеченским властям с просьбой о помощи, после чего он дважды ударил ее топором по голове со словами «я убью тебя» и оставил истекать кровью.

Мужчину обвинили в покушении на убийство, но затем прокуратура попросила суд переквалифицировать обвинение на более мягкое: причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта (статья 113 УК), вызванного «аморальным поведением потерпевшей». Также надзорное ведомство попросило суд отказать пострадавшей в компенсации морального вреда и расходов на лечение. Напавшего приговорили к девяти месяцам лишения свободы и с учетом проведенного под стражей времени освободили в зале суда.

Тимагова подверглась травле и была вынуждена переехать.

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