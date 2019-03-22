Полицейский ответит за смерть россиянки от домашних побоев

В отношении участкового Нижегородской области, из-за бездействия которого житель города Лысково до смерти забил жену, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»), сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, 13 августа прошлого года местная жительница обратилась в полицию с заявлением на зятя, который избил ее дочь. 15 августа участковый полиции по Лысковскому району вынес постановление об отказе в возбуждении по факту побоев уголовного дела. Спустя полмесяца, 1 сентября, женщина была забита мужем до смерти.

Местного жителя осудили по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).

По версии следователей, полицейский не провел с агрессором профилактическую работу, что в итоге привело к смерти женщины.

По официальным данным, каждая пятая женщина в России подвергается насилию со стороны партнера, при этом декриминализация привела к тому, что требовать правосудия стало сложнее: в 90 процентах случаев потерпевшей отказывают в возбуждении уголовного или даже административного дела. Правозащитники приводят в пример историю Маргариты Грачевой, которой ревнивый муж отрубил руки, а также случай, когда в Орле участковая сказала женщине: «Не беспокойтесь, будет труп — приедем, опишем», — и через пять минут женщину убил сожитель.

Закон о декриминализации побоев в семье вступил в силу в начале 2017 года. Спустя год глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об участившихся случаях домашнего насилия.

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