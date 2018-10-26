Правозащитники констатировали рост домашнего насилия в России

Декриминализация побоев в России привела исключительно к негативным последствиям и в разы ухудшила ситуацию с домашним насилием. Об этом рассказали представители Human Rights Watch во время презентации доклада на эту тему, сообщает ТАСС.

Исследовательница Юлия Горбунова отметила, что, по данным Росстата и Минздрава за 2012 год. каждая пятая женщина в России подвергается насилию со стороны партнера. При этом до 2017 года статистика МВД демонстрировала стабильный рост числа преступлений в семье, а после принятия закона их количество упало в два раза.

«Декриминализация привела к ощущению безнаказанности для агрессора, что можно не бояться уголовной ответственности. Практически исчезла превентивная функция уголовного наказания, которая очень важна именно в делах по домашнему насилию», — сказала правозащитница. Она добавила, что гарантии защиты пострадавших оказались под угрозой, а требовать правосудия стало сложнее — теперь домашних тиранов наказывают максимум административными штрафами, и часто эти деньги приходится выплачивать из семейного бюджета.

По словам адвоката Мари Давтян, сейчас в 90 процентах случаев потерпевшей отказывают в возбуждении уголовного или даже административного дела. Обычно заявления в полицию остаются без ответа, а у юристов нет рычагов, чтобы заставить полицию работать.

Давтян указала, что доклад основан в том числе на интервью с десятками жертв бытового насилия, которые обращались за помощью к государству, но не получили ее. «Государство не только не помогало им, не только не защищало, но фактически способствовало созданию атмосферы, когда человек чувствует свою безнаказанность и может делать с потерпевшим что угодно», — подчеркнула адвокат.

Заместителя директора HRW по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер сообщила, что организация изучала ситуации с домашним насилием на всем постсоветском пространстве, и только в России, Узбекистане и Белоруссии не было закона о побоях в семье. «Из всех стран Европы только Россия и Азербайджан отказались подписать и, соответственно, не ратифицировали Конвенцию против насилия над женщинами», — сказала она.

Закон о декриминализации побоев в семье вступил в силу в феврале 2017-го. По нему побои, совершенные в семье впервые, теперь относятся к разряду административных правонарушений. Спустя год глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отрапортовал об участившихся случаях домашнего насилия.

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