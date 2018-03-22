Россиянка с отрубленными мужем руками вернулась из Германии с двумя протезами

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой муж отрубил топором кисти рук, вернулась из Германии с протезами. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте».

«В Германии мне сделали два протеза (один более функциональный, второй попроще, для черновой работы). Огромное спасибо всем, кто помог мне приспособиться к новой жизни! Хотя, это только начало пути, к протезам нужно привыкнуть и научиться ими управлять!» — сообщила девушка.

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Деньги на поездку и протезы семья собирала через краудфандинг. Немецкие медики помогали Грачевой разрабатывать левую кисть при помощи электростимуляции. В Санкт-Петербурге девушка пройдет полноценный курс реабилитации для восстановления функций руки. Ранее российским врачам удалось пришить кисть, собрав по кусочкам, но чувствительность возвращается медленно, и Грачевой предстоит заново учиться пользоваться ей.

Муж отрубил руки 25-летней девушке в декабре 2017 года после того, как она подала на развод. Он вывез ее в лес, где резал ей кисти частями, а потом привез жену в больницу. Пришить удалось только левую руку после того, как полицейские нашли отрезанный фрагмент на месте инцидента. Из правой хирурги сформировали культю.

В МВД по Московской области началась проверка в отношении участкового, проигнорировавшего жалобу девушки на угрозы супруга. По данным «Медиазоны», Грачева неоднократно обращалась в полицию из-за избиений мужа. В последнем заявлении она указала, что он вывозил ее в лес, где приставил нож к горлу и заставил признаться в измене.

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