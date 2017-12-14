Участковый игнорировал жалобы женщины с отрубленными мужем руками

Участкового полицейского из Серпухова проверят по рассмотрению заявления 25-летней местной жительницы о том, что страж порядка не принял должных мер при ее обращении. Об этом сообщает управление МВД по Московской области.

Ранее стало известно о том, что 25-летняя жительница Серпухова Маргарита Грачева была вывезена в лес мужем, заподозрившем ее в измене. Мужчина отрубил супруге кисти обеих рук, после чего отвез в городскую больницу для оказания помощи. Пришить можно было только левую руку: полицейские нашли отрубленную кисть в лесу. Из правой пришлось сформировать культю.

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По данным «Медиазоны», ранее девушка обращалась в полицию по факту физического насилия и угроз от мужа. Он неоднократно избивал ее, а в конце октября также вывозил в лес, где приставил нож к горлу, пытаясь выбить признание в изменах. После этого инцидента Грачева написала заявление в полицию, 18 дней не было реакции, после чего участковый позвонил ее мужу и провел профилактическую беседу по телефону.

С мужем Грачева прожила пять лет, у них двое детей, 3 и 4 лет.

В начале года Госдума приняла закон о декриминализации домашних побоев. За насилие, совершенные близким людям впервые, стали преследовать не по уголовной, а по административной статье. Только повторные действия, совершенные в течение года, начали считать уголовным преступлением.

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