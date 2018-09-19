Сорвавшиеся с высоты мать с ребенком убегали от домашнего тирана по простыням

В подмосковном Орехово-Зуеве 25-летняя Екатерина Шакирова с трехлетней девочкой на руках пыталась спуститься по связанным простыням с пятого этажа, чтобы убежать от пьяного и разъяренного мужа, сообщают «Вести».

Женщина сорвалась на уровне третьего этажа и упала с дочерью на землю. Сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Сестра пострадавшей Ольга рассказала телеканалу, что мужчина отсидел девять лет за убийство, уже несколько раз избивал ее родственницу и угрожал ей убийством. В тот вечер девушка просила помощи у знакомого и писала ему сообщения о том, что супруг «кипишует в подъезде» и угрожает выкинуть ее с пятого этажа, если она не откроет. Сама Екатерина Шакирова сообщила «Вестям», что полезла в окно, потому что боялась за свою жизнь и за ребенка.

В разговоре с журналистами ее муж утверждал, что у них с женой хорошие отношения, он ей не угрожал и в квартире его не было. Ранее он рассказывал РЕН ТВ, что девушка полезла в окно после того, как «выпила в одно лицо два пузыря водки и четыре полторашки пива», которые он с другом купил для застолья.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 сентября. Тогда было известно лишь, что женщина с ребенком были в гостях, оказались заперты в квартире, когда хозяева пошли в магазин за спиртным. Они попытались спуститься из окна по простыням и упали с третьего этажа. Причина их побега была не ясна. Позднее оказалось, что муж Шакировой бил ее и маленького ребенка, девушка дважды снимала побои, ее сестра писала несколько заявлений в полицию, но силовики и органы опеки никак не реагировали. Сама девушка боялась уйти от мужа.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!