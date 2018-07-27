Российский священник убил просившую развода жену

В Московской области иерей из Николо-Угрешского монастыря убил жену, которая собиралась с ним развестись, сообщил «Комсомольской правде» источник в следствии в пятницу, 27 июля.

По данным издания, мужчина вывез ее в лес под Солнечногорском, примерно в 100 километрах от их дома, и нанес около 10 ножевых ранений. Перед убийством девушка отправила сообщение матери, в котором написала о странном поведении супруга.

Священник признался в содеянном на первом же допросе, хотя во время первой встречи с правоохранителями заявлял, что не знает, где находится жена.

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Правоохранители выяснили, что отношения между супругами разладились два года назад из-за того, что муж все время проводил на работе. В последние месяцы жена настойчиво предлагала оформить развод, но 30-летний иерей согласия не давал, опасаясь проблем с карьерой.

«Он же такой интеллигентный, дружелюбный, спокойный всегда. Прихожане его очень хвалили. Правда, последние полгода мы не виделись, в декабре он ушел от нас преподавать в духовную семинарию», — рассказала изданию сотрудница храма Святого мученика Виктора Дамасского в Котельниках, где фигурант дела об убийстве был старшим священником.

Подозреваемый родился и вырос на Украине, в Донецкой области. В Подмосковье переехал после окончания школы в 2004-м, окончил Николо-Угрешскую духовную семинарию.

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