Пьяный россиянин попросил полицию не дать ему зарезать жену

Во Владивостоке местный житель попросил полицейских задержать его и доставить в отделение, поскольку он хочет убить свою жену. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник уточнил, что звонивший был пьян. Позже в дежурную часть позвонила его жена и подтвердила, что супруг угрожал убить ее с ножом в руках. Прибывшие полицейские исполнили волю звонившего и доставили его в отделение для разбирательства.

По факту угрозы убийством было возбуждено уголовное дело.

20 июня суд в Хабаровском крае приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Комсомольска-на-Амуре за убийство сожителя матери. Ранее мужчина уже был судим за убийство двух ее сожителей.

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