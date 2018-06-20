Россиянин в третий раз убил сожителя матери и опять сел

Суд в Хабаровском крае приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Комсомольска-на-Амуре за убийство сожителя матери, ранее мужчина уже был судим за убийство двух ее сожителей. Об этом в среду, 20 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Суд установил, что в ноябре 2017 года осужденный пригласил на встречу сожителя матери. Во время разговора он несколько раз ударил оппонента, а когда тот упал, нанес ему не менее десяти ударов камнем по лицу. От полученных травм мужчина скончался на месте. Осужденный пришел домой, рассказал матери и знакомым об убийстве.

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Следствию мужчина рассказал, что убийство совершил умышленно, так как хотел защитить мать от издевательств сожителя. Ранее житель Комсомольска-на-Амуре был дважды судим за убийства сожителей своей матери: в 2008 и 2012 годах. Весной 2017 года он освободился из мест лишения свободы и стал проживать вместе с матерью. Устроился работать грузчиком в магазин, уточняет СКР.

«Суд признал 25-летнего мужчину виновным в убийстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в сообщении.

11 апреля стало известно, что Мосгорсуд освободил женщину, осужденную на 6 лет заключения за убийство пьяного сожителя, который пытался ее задушить.

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