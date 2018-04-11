Суд заступился за убившую сожителя москвичку

Мосгорсуд освободил женщину, осужденную на 6 лет заключения за убийство пьяного сожителя, который пытался ее задушить. Об этом в среду, 11 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Судебная коллегия пришла к выводу, что осужденная «защищалась от опасного посягательства, поэтому причинение смерти исключает преступность деяния». В данном случае речь идет о необходимой самообороне, а не об убийстве. Суд также учел, что женщина пребывала в длительной психотравмирующей ситуации, а в квартире находились малолетние дети. «Она была вправе защищаться любым доступным ей способом», — пояснили в пресс-службе.

Таким образом, была удовлетворена жалоба адвоката и отменен приговор Кузьминского суда Москвы, который назначил женщине наказание в виде шести лет лишения свободы.

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Из материалов дела следует, что 12 июня 2017 года осужденная была дома, а ее пьяный сожитель пришел и лег спать. «Когда он проснулся, то предъявил женщине претензии, что та приготовила еду только себе. Мужчина двумя руками схватил сожительницу за горло и стал душить, женщина вывернулась, скинула руки с горла, схватила нож, нанесла один удар мужчине в область ключицы, вытащила нож», — сообщили в суде. После этого женщина попыталась оказать ему первую помощь и вызвала скорую помощь, однако мужчина скончался.

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