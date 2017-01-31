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Следствие против челябинского стрелка вновь прекращено

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Следствие в очередной раз решило прекратить уголовное дело в отношении жителя села Миасское Челябинской области Александра Григорьева, обвиняемого в убийстве четырех человек. Об этом во вторник, 31 января, РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В сообщении говорится, что решение было принято в конце прошлой недели по итогам дополнительного расследования. Дело вновь прекращено в связи с отсутствием в действиях Григорьева состава преступления, подчеркнули в СКР.

Григорьев, уже год доказывающий, что защищал близких, приводит в порядок физическую форму и учит сына самообороне, пишет местный ресурс Telefakt.ru.

«Дома повесил грушу, с сыном занимаюсь. Физическую форму возвращаю. Меня подстегивают события, которые случились, когда я не смог справиться с пятерыми врукопашную. Сына тренирую, потому что хочу, чтобы он был человеком, который сможет постоять за себя, заступиться за слабых. Но никогда не будет применять силу в плохих целях», — сказал мужчина.

В настоящее время решение о прекращении дела снова проверяет прокуратура, которая осенью отменила аналогичное постановление следствия. Свои выводы надзорное ведомство сделает в течение 10 дней.

По данным следственного управления, 1 января 2016 года Григорьев праздновал Новый год у себя дома вместе с женой, 25-летним братом, его супругой, девятилетней дочерью и бывшей женой третьего брата. Незваные гости приехали к дому, а когда хозяин с братом вышли на улицу, их избили. Григорьев вырвался и побежал за охотничьим ружьем. Он застрелил незнакомцев: троих мужчин и одну женщину. Пятый участник нападения был ранен в руку. Трое из них ранее судимы, в том числе женщина — за убийство, остальные — за кражи. Григорьева обвинили в убийствах и арестовали. На допросе он заявил, что защищал свою семью. Экспертиза установила, что пятеро нападавших находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

После вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина мужчину отпустили, а позже следователи решили, что Григорьев действовал в пределах необходимой обороны.

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