Бойца Росгвардии арестовали после жестокой расправы над студенткой

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Марат Сахапов

Советский районный суд Казани арестовал сотрудника Росгвардии Марата Сахапова по подозрению в убийстве 21-летней студентки Эльнары Карахановой, сообщает «Зона права».

По данным правозащитной организации, трагедия произошла ночью 1 сентября: 28-летний Сахапов сначала избил девушку, а потом сбросил ее с балкона шестого этажа дома, где снимал квартиру. На судебном заседании росгвардеец не отрицал факт совершения насилия.

По информации «Вечерней Казани», погибшую похоронили в закрытом гробу. Как сообщила изданию ее сестра, в январе этого года Караханова уже обращалась в больницу в связи с ушибами и гематомами, которые были причинены Сахаповым. Она не состояла с ним в любовных отношениях, но он ревновал ее и избивал, девушка же боялась обратиться в полицию из-за его причастности к силовым структурам.

Отмечается, что Сахапова задержали в сильном алкогольном опьянении. В пресс-службе управления Росгвардии по республике Татарстан изданию заявили, что оснований для его увольнения нет: вина в преступлении не доказана. Характеристику своего подчиненного в ведомстве предоставить отказались, однако изданию удалось выяснить, что росгвардеец увлекался БДСМ: на своей странице в соцсети он постоянно публиковал фотографии обнаженных женщин в подчиненных позах.

Правозащитники намерены выяснить, каким образом Марат Сахапов, до 2016 года являвшийся сотрудником ОМОН и ставший работником Росгвардии, проходил аттестацию и психологические тесты в силовых органах. Согласно материалам следствия, в 2012 году на побои со стороны Сахапова в правоохранительные органы жаловалась его бывшая супруга, однако затем она отозвала заявление.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил об участившихся случаях домашнего насилия. Он отметил, что причиной роста правонарушения стала декриминализация домашних побоев.

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