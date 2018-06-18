Российские юристы связали рост убийств с феминизмом

Авторы учебника по криминологии, рекомендованного для студентов Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА), назвали феминизм одной из главных причин роста женской преступности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Алена Попова, приложив фотографии страниц пособия.

В учебнике, вышедшем в 2014 году под руководством профессора МГЮА, заслуженного юриста России Владимира Эминова, перечислены основные факторы роста криминала: среди них трансляция в средствах массовой информации «образа свободной женщины», по уточнению авторов, — «проститутки, убийцы, насильницы, воровки, "крутой" предпринимательницы, но отнюдь не матери семейства, жены мужа, сестры брата», а также идеи о равноправии, которая, по их мнению, приводит к «моральной распущенности».

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«Здесь прежде всего следует назвать внедрение из-за рубежа идеи эмансипации на домостроевскую, православную почву России, что привело к развалу семей, снижению рождаемости, разобщению общества», — говорится в учебнике.

В целях борьбы с преступностью авторы учебника советуют создавать специальные гимназии для девочек, воспитывая их отдельно от мальчиков, пропагандировать роль жены и запретить демонстрировать образ предпринимательницы, написала Попова.

В учебнике также утверждается, что одним из мотивов преступления у женщин становится отсутствие доступа «к модным предметам одежды, косметики и другим вещам». Создатели пособия по криминологии отмечают, что «заработная плата мужа должна быть такова, чтобы обеспечивать семью». «Все думаю, что же делать, по мнению авторов учебника, женщинам, если в стране женщин на 12 миллионов больше, чем мужчин? Может, авторы хотели предложить многоженство узаконить?» — написала Попова и напомнила, что долги россиян по алиментам превысили 100 миллиардов рублей.

«Сначала я думала, что мне это снится. Но потом я поняла, что не сплю. (...) Стесняюсь спросить: а что авторы учебника думают насчет равноправия в Конституции России?» — поинтересовалась Попова.

Ранее россиянок признали самыми незащищенными в мире от насилия: по данным ежегодного отчета Всемирного банка Women, Business and the Law, Россия набрала ноль баллов в сфере защиты прав женщин: в стране не приняты законы о домашнем насилии, домогательствах на рабочем месте и в учебном заведении.

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