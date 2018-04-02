Картонного Слуцкого посадили в автозак

Полиция задержала возле здания Госдумы активистку Алену Попову, стоявшую с картонной фигурой обвиненного в домогательствах депутата Леонида Слуцкого. Об этом она сама сообщила радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 2 апреля.

«Везут в Тверское ОВД, но пока в автозаке... Я стояла спокойно. Они назвали картонного Слуцкого сборно-разборной конструкцией. Если морально, то, конечно, не могу с этим спорить», — рассказала она журналистам, приложив снимок фигуры депутата, сделанный уже в салоне спецстранспорта.

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В автозак Попову поместили вместе с активистами, поддерживающими Слуцкого. По данным радиостанции, картонную фигуру депутата планируется задействовать в серии протестных пикетов, намеченных на текущую неделю.

В феврале корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе рассказали о домогательствах Слуцкого. У Рустамовой сохранилась аудиозапись приставаний чиновника, который, игнорируя отпор, предлагал ей стать любовницей, называл «зайчуткой» и, по словам журналистки, трогал за лобок. Слуцкий обвинения отрицает, называя их «низкопробной провокацией».

Думская комиссия по этике 21 марта пришла к выводу, что в действиях депутата не было ничего недопустимого. В ответ многие издания, в том числе «Лента.ру», объявили бойкот депутату. Некоторые редакции отозвали своих парламентских корреспондентов, другие решили добавлять в любые материалы о Слуцком фрагмент про обвинения его в домогательствах.

В Кремле заявили, что для разрешения конфликта Госдумы и СМИ не требуется посредничества со стороны президента России Владимира Путина.

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