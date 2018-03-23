Декан МГУ поддержал Слуцкого в его праве «класть руку на коленку и любое место»

RTVi

На фоне скандала с обвинением депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков в ходе лекции в Новосибирском государственном университете (НГУ) рассказал студентам о праве парламентария заигрывать с девушками. Видеозапись его выступления опубликовал телеканал RTVI.

«Слуцкий как нормальный мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщины или, если она в брюках была, на какое-нибудь другое место. Я в этом ничего дурного не вижу», — сказал педагог, отвечая на вопрос о его отношении к поведению депутата.

Одна из учащихся отметила, что в конце своего ответа Третьяков подчеркнул: «Домогался и будет домогаться. И не только до журналисток». Канал отмечает, что после этого многие учащиеся демонстративно ушли с лекции. Некоторые студенты восприняли слова лектора как личное оскорбление и намерены потребовать от руководства вуза извинений.

Материалы по теме «Сам вижу, доступна женщина или недоступна» Депутат Госдумы о лобках журналисток, похоти и домогательствах Слуцкого

Ранее три журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах и неприличном поведении. Думская комиссия по этике 21 марта пришла к выводу, что в его действиях не было ничего недопустимого. При этом члены комиссии проигнорировали аргументы девушек и не ознакомились с расшифровкой аудиозаписи, на которой слышно, как Слуцкий предлагает корреспондентке «Русской службы Би-би-си» Фариде Рустамовой бросить своего молодого человека и стать его любовницей.

В ответ многие издания, в том числе «Лента.ру», объявили бойкот депутату. Некоторые редакции отозвали своих парламентских корреспондентов, другие решили добавлять в любые материалы о Слуцком фрагмент про обвинения его в домогательствах. 29 марта на Театральной площади планируется массовый пикет против бездействия Госдумы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!