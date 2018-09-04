Губернаторам выделят личную охрану из росгвардейцев

Губернаторам могут выделить для охраны до семи бойцов Росгвардии в случае реальной угрозы, пишет «Парламентская газета» во вторник, 4 сентября.

Соответствующий закон вступил в силу 4 сентября.

В документе сказано, что охрана будет приставлена к губернаторам только по решению главы государства или на основании оперативной информации силовых ведомств, если есть угроза для жизни главы региона или его заместителей.

По словам замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева, обратиться к президенту о предоставлении такой охраны губернаторы смогут самостоятельно.

Оплачивать услуги гвардейцев за охрану будут региональные бюджеты. Тарифы установит правительство России, доходы в полном объеме будут зачисляться в федеральный бюджет, сообщил глава договорно-правового департамента Федеральной службы войск Национальной гвардии Александр Школьников.

До настоящего времени губернаторы не входили в список тех, кто подлежит государственной охране, которую обеспечивают сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО). Безопасность региональных лидеров обеспечивали частные охранные предприятия (ЧОП).

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