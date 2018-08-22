На раненого спецназовца свалили вину за перестрелку в «Москва-Сити»

Сотруднику центра специального назначения ФГУП «Охрана» Росгвардии Дмитрию Якобсону, находящемуся в больнице в связи с тяжелым ранением, полученным в перестрелке в «Москве-Сити», предъявлено обвинение в хулиганстве. Об этом в среду, 22 августа, пишет газета «Коммерсантъ».

Следователь Левон Агаджанян специально приехал к раненому, но тот отказался признавать вину и давать показания, сославшись на плохое самочувствие. Спецназовец, ранее воевавший в Чечне, после событий в «Москве-Сити» передвигается на костылях. После завершения следственных действий он был отпущен под подписку о невыезде.

Аналогичные обвинения были предъявлены сотрудникам ЧОП Кириллу Титоренко и Платону Койде. Последнему хулиганство инкриминировали посмертно, так как он был убит в перестрелке.

Издание отмечает, что позиция следствия кардинально изменилась: ранее по этому делу были арестованы охранники бывшего акционера компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева — Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов, которые, как считали в СК, спровоцировали перестрелку.

Теперь следователь считает, что инцидент произошел по вине Титоренко, Койды и Якобсона, охранявших авторитетного предпринимателя Дмитрия Павлова по прозвищу Павлик, который 17 ноября 2017 года отмечал 55-летие в ресторане Crystall Ballroom на четвертом этаже башни «Око» в «Москве-Сити».

Поводом для конфликта послужил неправильно припаркованный автомобиль Mercedes. Титоренко, «всячески демонстрируя», что является «старшим в группе», плюнул в сторону Эльдара Хамидова, после чего вытащил оружие, говорится в постановлении следователя Агаджаняна. Титоренко и Якобсон «начали производить многочисленные выстрелы» из своего оружия «с целью причинения телесных повреждений» и «подавления сопротивления» Исмаилова, Хамидова и лиц, находившихся с ними.

Адвокат сотрудника Росгвардии Антон Гостев указал, что Хамидов первым выстрелил в Якобсона, который потребовал прекратить драку. Пуля попала спецназовцу в живот, он упал и потерял сознание. «Как он мог стрелять, а тем более скрыться?» — спросил адвокат.

В Росгвардии также настаивают на невиновности своего сотрудника, в Следственный комитет и генеральному прокурору направлено обращение с просьбой об объективном расследовании.

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