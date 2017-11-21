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Задержаны двое участников перестрелки в «Москва-Сити»

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Следователи задержали двух предполагаемых участников перестрелки в комплексе «Москва-Сити», произошедшей вечером 17 ноября. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщила пресс-служба столичного управления СК.

С мужчинами 1988 и 1977 годов рождения проводятся процедуры опознания, очные ставки и другие следственные действия. Уже установлены автомобили, на которых подозреваемые скрылись с места происшествия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении них меры пресечения.

По данным следствия, вечером 17 ноября на территории «Москва-Сити» между охранниками двух посетителей произошел конфликт. В результате потасовки шестеро участников столкновения получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: покушение на убийство двух и более лиц, хулиганство и незаконный оборот оружия.

Ранее сообщалось, что в конфликте участвовали сотрудники ЧОП и предприятия «Охрана» Росгвардии с одной стороны и посетители ресторана башни «Око». По некоторым данным, это были телохранители долларового миллиардера Гавриила Юшваева. В ресторане в тот вечер была вечеринка в честь 55-летия бизнесмена Дмитрия Павлова по прозвищу Павлик, которого называют авторитетом измайловской ОПГ.

В результате перестрелки было задержано более 30 человек, 10 обратились за медицинской помощью. Однако позже осведомленный источник сообщил, что всех задержанных отпустили.

20 ноября советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил о намерении аннулировать лицензию ЧОП «Грэпс-2», чьи сотрудники участвовали в перестрелке. Также у них изъято оружие. При этом служебная проверка не выявила нарушений в действиях сотрудников ведомственного предприятия «Охрана», также участвовавшего в перестрелке.

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