Росгвардия собралась лишить лицензии охранников с вечеринки измайловской ОПГ

Росгвардия изъяла оружие у сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) «Грэпс-2», которые участвовали в перестрелке в столичном комплексе «Москва-Сити». Ведомство также намерено аннулировать лицензию фирмы, сообщил ТАСС советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в понедельник, 20 ноября.

«У ЧОП "Грэпс-2" изъято все оружие, разрешение на его хранение аннулировано. Росгвардия направила ходатайство в прокуратуру о проведении внеплановой проверки этого частного охранного предприятия. (...) В дальнейшем будет поставлен вопрос о лишении их лицензии», — сказал он.

Ранее Хинштейн заявил, что служебная проверка, проведенная Росгвардией в связи с перестрелкой в «Москва-Сити», не выявила нарушений в действиях сотрудников ведомственного предприятия «Охрана», также участвовавшего в перестрелке.

Между тем, как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, все задержанные в рамках плана «Перехват», действовавшего в Москве почти сутки, отпущены. Их причастность к событиям в «Москва-Сити» не установлена. «В настоящее время по делу нет ни подозреваемых, ни обвиняемых», — сказал собеседник издания.

Конфликт между сотрудниками ЧОП и предприятия «Охрана» Росгвардии с одной стороны и посетителями ресторана (по другой версии — телохранителями долларового миллиардера Гавриила Юшваева) в башне «Око» в «Москва-Сити» возник на вечеринке 17 ноября. Мероприятие проходило в честь 55-летия бизнесмена Дмитрия Павлова по прозвищу Павлик, которого называют авторитетом измайловской ОПГ.

В результате перестрелки было задержано более 30 человек, 10 обратились за медицинской помощью.