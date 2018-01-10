Росгвардия взяла под охрану подстанцию «Кафа» в Крыму

Вневедомственная охрана крымского управления Росгвардии взяла под охрану подстанцию «Кафа», расположенную возле Феодосии и являющуюся частью энергомоста в Крым. Об этом сообщает «Крыминформ» в среду, 10 января.

По информации с сайта госзакупок, контракт на охрану подстанции «Кафа» был заключен 28 декабря сроком на год. Заказчиком выступило публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». Стоимость контракта — 4,5 миллиона рублей.

Всего на сегодняшний день на полуострове под охраной Росгвардии находится 16 важных государственных объектов, уточняет издание.

Подстанцию «Кафа» под Феодосией построили в середине декабря 2015 года. По словам министра энергетики России Александра Новака, она была сооружена в рекордно короткие сроки — всего за 1,5 года.

Всего в рамках реализации проекта энергомоста построили две новые подстанции, модернизировали и реконструировали пять действующих подстанций, возвели более 800 км линий электропередач классом напряжения 220-500 кВ, проложили по дну Керченского пролива четыре цепи из кабельных линий общей протяженностью 230 км.

В августе российский кабмин согласовал перенос введения в строй двух крымских ТЭС — Симферопольской и Севастопольской. Теперь первая очередь теплостанций должна быть введена в строй 19 мая 2018 года, вторая — спустя месяц (изначально первый блок Севастопольской ТЭС должны были запустить к 1 декабря 2017 года, вторую очередь — в первом квартале 2018-го). Обе станции должны заработать в июне 2018 года. Их суммарная мощность составит 940 мегаватт.