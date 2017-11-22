Аксенов вспомнил об энергоблокаде Крыма

Крымский блэкаут войдет в учебники по отечественной истории. Такое мнение выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, энергоблокада стала актом государственного терроризма киевского режима. В это же время она стала очередным примером единства крымчан, «которые в те трудные дни проявили свои лучшие качества — патриотизм, взаимовыручку, гражданскую зрелость и ответственность».

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«Ни одна из международных правозащитных организаций ни тогда, ни позже никак не отреагировала на это вопиющее нарушение всех мыслимых прав крымчан, включая право на жизнь», — отметил Аксенов.

В ноябре 2015 года полуостров был обесточен после подрыва опор высоковольтной линии электропередачи, ведущих на полуостров с территории Украины. В республике ввели режим ЧС и веерное отключение электричества. Велись ускоренные работы по строительству энергомоста через Керченский пролив. Последняя (четвертая) линия в мае 2016 года была запущена в присутствии президента России Владимира Путина.

Ответственность за энергоблокаду официально на себя никто не взял. Однако известно, что доступ ремонтников к подорванным опорам ЛЭП был блокирован членами запрещенных в России организаций «Правый сектор» и Меджлис крымско-татарского народа.



