Правозащитники открыли горячую линию для жертв домашнего насилия

Правозащитный проект «Зона права» запустил федеральную горячую линию для жертв домашнего насилия, которые столкнулись с бездействием силовиков и чиновников. Об этом сообщается на сайте организации.

Линия проработает с 24 октября по 2 ноября. Правозащитники будут принимать сообщения о халатности полиции, а также органов опеки и попечительства. Всем позвонившим дадут рекомендации, куда обращаться, какие документы необходимо собрать для подачи заявления в Следственный комитет или в суд. При наличии доказательств насилия «Зона права» может предоставить пострадавшим юридическую консультацию по делу. Полученную в ходе горячей линии информацию организация направит в СК и Генпрокуратуру.

По данным Росстата, в 2016 году от домашних тиранов пострадали 16 миллионов женщин. Статистика МВД свидетельствует, что 40 процентов всех тяжких насильственных преступлений совершаются в семье.

В «Зоне права» отметили, что после принятия закона о декриминализации побоев количество жалоб на домашнее насилие резко выросло. Так, в 2014 году кризисный центр для женщин «Анна» принял восемь тысяч звонков, а в 2017 году — уже 26 тысяч.

Часто правоохранительные органы реагируют на сообщения о домашнем насилии с пренебрежением, пока дело не дойдет до убийства или серьезного членовредительства. Правозащитники приводят в пример историю Маргариты Грачевой, которой ревнивый муж отрубил руки, а также случай, когда в Орле участковая сказала женщине: «Не беспокойтесь, будет труп – приедем, опишем», — и через пять минут женщину убил сожитель.

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