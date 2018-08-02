Директор школы рассказал о прогулах убивших отца сестер

Москвич Михаил Хачатурян, чьи дочери обвиняются в его убийстве, выступал против обучения девочек в школе. Об этом РИА Новости рассказал директор школы №1370 Сергей Корышев, где учились две из трех сестер.

«В конце апреля представителям образовательной организации удалось встретиться с отцом девочек в школе. Беседа с отцом проводилась в присутствии инспектора отдела внутренних дел. К сожалению, мы в очередной раз столкнулись с полным непониманием со стороны отца необходимости получения девочками образования, посещения школы», — сказал Корышев.

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Он добавил, что ученицы никогда не жаловались педагогам на домашнее насилие и неблагополучную обстановку в семье. В школе никто не замечал на их теле синяков или ссадин, сестры вели себя доброжелательно, были общительными, всегда хорошо выглядели.

После ареста девушки рассказали правозащитникам, что отец фактически держал их в рабстве и не пускал в школу — средняя и младшая сестры, учащиеся 11-го класса, за год были на уроках всего семь раз. Дома у мужчины был склад оружия, и он постоянно угрожал своим родным, из-за чего мать с сыном убежали из дома. В автомобиле погибшего оперативники нашли фальшивые визитки сотрудника ФСБ, оружие и множество патронов.

Вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело 57-летнего Хачатуряна с множественными колото-резаными ранами. Трех дочерей 17, 18 и 19 лет обвинили в его убийстве. Свою вину они признали, сказав, что сделали это из-за «многолетних неприязненных отношений». Дело было переквалифицировано с части 1 статьи 105 УК («Убийство без отягчающих обстоятельств») на пункт «ж» части 2 статьи 105 УК («Убийство в составе группы лиц»).

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