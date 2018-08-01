Убитый дочками отец запасся визитками ФСБ

У Михаила Х., в убийстве которого подозреваются три его дочери‐погодки, нашли визитки сотрудника Федеральной службы безопасности. Об этом в среду, 1 августа, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает телеканал «360».

«Правоохранители осмотрели его автомобиль марки Lexus и нашли в салоне много единиц оружия, патроны и визитки на имя начальника юридического отдела ФСБ Михаила Х.», — сказал источник.

Telegram-канал Hue публикует видео с обнаруженным у погибшего арсеналом и визитками.

Hue / Telegram

31 июля стало известно, что сотрудники московской Общественной наблюдательной комиссии посетили обвиняемых в убийстве своего отца трех сестер, которые находятся в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному округу столицы. Девушки рассказали, что отец фактически использовал их как рабынь.

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30 июля сообщалось, что следствие ужесточило обвинение трем сестрам, которых подозревают в убийстве своего отца в Москве. Девушек 17,18 и 19 лет задержали 28 июля; они признались в содеянном и назвали мотивом преступления «многолетние неприязненные отношения».

27 июля 57-летний отец сестер был найден с многочисленными колото-резаными ранами в области груди и шеи на лестничной площадке одного из домов на Алтуфьевском шоссе в Москве.

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