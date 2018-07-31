Обвиненные в убийстве отца сестры рассказали о домашнем рабстве

Сотрудники московской Общественно-наблюдательной комиссии посетили обвиняемых в убийстве своего отца трех сестер, которые находятся в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному округу столицы. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает «Интерфакс».

«На руках двух старших сестер нетяжкие колото-резаные ранения. Девушки рассказали, что отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал. Говорят, что отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь», — рассказал ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

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По его словам, средняя и младшая сестры, которые учатся в 11-м классе, за год посетили школу всего семь раз. Из-за угроз расправы мать с сыном убежала из дома. По словам Мельникова, у сестер нет жалоб на условия содержания.

«В камере с ними сидят еще три сокамерницы, две из которых подозреваются в мошенничестве, а одна — в организации проституции. Видно, что им [сестрам] сложно, что им трудно говорить», — отметил правозащитник.

30 июля стало известно, что следствие ужесточило обвинение трем сестрам, которых подозревают в убийстве своего отца в Москве. Девушек 17,18 и 19 лет задержали 28 июля; они признались в содеянном и назвали мотивом преступления «многолетние неприязненные отношения».

27 июля 57-летний отец сестер был найден с многочисленными колото-резаными ранами в области груди и шеи на лестничной площадке одного из домов на Алтуфьевском шоссе в Москве.

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